激しく暴れるクマ。１０月９日朝、北海道砂川市内の山に設置された箱わなにクマが２頭かかっているのが発見されました。猟友会砂川支部によりますと、１頭は体長およそ２メートルのオス。もう１頭はメスで大きさは分かっていませんが、８日に市街地に出没していた個体とみられるということです。２頭は１０日以降、順次駆除される予定です。クマの目撃が相次いでいる道内。札幌市内でも８日までに２２０件にのぼるクマの目撃