前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、市長の事務所は９日、市民の意見や要望を聞くコールセンターを１０日午後１時に開設すると発表した。事務所によると、平日は午前９時〜午後５時、土日は午前１０時〜午後４時に対応する。市の発表によると、９日午後４時までに市役所に来た苦情や無言電話などは計７９１８件に上る。