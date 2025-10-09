神戸は9日、神戸市西区いぶきの森球技場内に最新鋭トレーニング施設「VisselPerformanceCenter」（通称VPC）を新設することを発表した。来年3月上旬から運用を開始予定。既存施設の約4倍という広大なスペースを誇り、クラブが長年掲げる「アジア制覇」実現に向けた要塞となる。提携するアストン・ビラ（イングランド）の施設を参考にノウハウを凝縮した。施設は2階建てで人工芝フリーエリアではボールを使った屋内練習も可