秋季教育リーグのくふうハヤテ戦に先発した阪神・村上＝宮崎市阪神の村上と高橋が9日、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージに向けた調整として、宮崎市で行われた秋季教育リーグのくふうハヤテ戦に登板した。先発した村上は2回4安打1失点で、連打を許す場面もあったが「そんなに気にしていない。CSに万全の状態で臨めるように」と話した。サウスポーの高橋は3回1安打無失点、4奪三振と好投。直球は力強く、無四死