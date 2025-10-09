定例会見で記者の質問に答える横須賀市の上地市長＝９日、同市役所米政府機関が予算切れで一部閉鎖した影響で中止となった「よこすか開国花火大会」を巡り、横須賀市の上地克明市長は９日の会見で、来年以降について「万難を排すなら（米政府の予算失効前の）９月末に開催することも考えたい。今回はいい勉強になった」との考えを示した。５日実施予定だった同大会は三浦半島最大級の約１万発を打ち上げ、約１９万人の来場を想