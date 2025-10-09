来年春の「センバツ」につながる高校野球秋の県大会の準決勝が行われました。 20年ぶりにベスト4に入った徳之島は出水中央と対戦。最終回にドラマがありました。 20年ぶりの決勝を目指す徳之島。9日朝、船で到着した在校生や教員らおよそ80人が駆けつけました。 （在校生） 「粘って勝つゲームを期待」 「（移動の船では）屋上に出て、声を合わせて頑張ろうって」 相手は出水中央。 試合が動いたのは3回。徳之島