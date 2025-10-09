きのう8日、住吉町15番街区の整備事業予定者にサンロイヤルホテルが決まりました。 その跡地について鹿児島市はサッカースタジアム整備の「候補地となりうる」との考えを示していますが、塩田知事はきょう9日、「現時点では比較検討の段階」との認識を示しました。 県は8日、鹿児島市の住吉町15番街区の整備事業予定者として、鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光に決定したと発表しました。9日塩田知事が