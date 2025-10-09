台風23号が3連休に鹿児島県内に接近しそうです。気象予報士の解説です。 台風23号は、3連休中の土日にかけて、奄美、種子・屋久地方に接近する見込みです。台風の進路によっては、大雨警報が発表される可能性もあります。 台風23号の情報です。奄美市の南東700キロの海上にあって、時速25キロで北西に進んでいます。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は20m、最大瞬間風速は30mとなっています。 台風はこのあとも北西方向