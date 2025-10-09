自民党の新総裁にえらばれた高市氏は、早期の衆議院解散を否定していますが、参政党は次の衆院選に向け、鹿児島1区に新人で医師の牧野俊一さんを擁立することを発表しました。 牧野俊一さんは京都府出身の40歳です。2019年、鹿児島市へ移住し、救急医として県内の医療機関に勤務しています。 今年7月の参院選で参政党の公認を受けて鹿児島選挙区に立候補し、17万票余りを獲得しましたが、落選しました。 去年10月に行われた衆院