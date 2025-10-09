元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が、2025年10月7日にインスタグラムを更新。カレンダー発売記念イベントの開催を告知した。ファンクラブ会員向けにオンラインサイン会渡邊さんは10月21日まで、2026年のカレンダーを販売している。インスタグラムでは、発売を記念してファンクラブ会員に向けたオンラインサイン会を開催すると告知した。投稿では、半袖のニットにミニ丈のボトム、ニーハイブ