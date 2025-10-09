MBCでは毎年地域の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちにMBC賞を贈っています。受賞が決まった3つの団体の活動を紹介するシリーズ。 今回は、公益社団法人 鹿児島県助産師会が運営する鹿児島中央助産院です。 （胎児のエコーを見せながら）「下を向いてお尻がここ、足。羊水もきれい」 鹿児島市の鹿児島中央助産院です。運営するのは県助産師会。 大正11年（1922年）に設立した前身の県産婆会から数えて