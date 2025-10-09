スウェーデン・アカデミーは９日、今年のノーベル文学賞をハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースローさんに授与すると発表した。毎年有力候補に挙がる作家・村上春樹さん（７６）は、今年も受賞を逃した。「ハルキ・ムラカミ」の名前はまたもや呼ばれなかった。村上さんは２００６年にノーベル賞の前哨戦的なフランツ・カフカ賞を受賞して以降、ブックメーカーなどで候補者の上位に常に挙げられてきた。日本、そして世界の