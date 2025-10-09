クマ9日午前11時ごろ、福島県檜枝岐村上ノ台の山林で、1人でキノコ採りをしていた60代男性がクマに襲われ、腕を引っかかれるなどした。男性は自力で下山し病院を受診した。命に別条はない。南会津署によると、クマは体長約1.5メートル。男性は持っていたナタを振り回し、追い払ったという。現場は温泉や宿泊施設がある山間部。また、同県国見町の東北自動車道上りでは同日午後4時5分ごろ、国見サービスエリア（SA）に入ろう