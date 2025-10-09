腹黒すぎる不倫夫。妻にバレずに週3で不倫相手と会えていたカラクリ「うちの旦那やんけ…！」後輩が見せてきた「プロポーズをしてくれない彼氏」の写真に絶句！／同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります（1）27歳の会社員・イチカは1年ちょっと前に学生時代から付き合っていたリュウタと結婚。仕事もプライベートも充実していたはずが…ある日、1つ年下の後輩社員・ナナと夫のリュウタが不倫していたことが発覚