日本野球機構（NPB）は、11月15、16日に東京ドームで開催される侍ジャパン強化試合『ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国』に臨むメンバー28人を発表した。だが、その“人選”について憶測が飛び交っているようだ──。10月8日におこなわれた会見の冒頭では、侍ジャパン強化委員会委員長の中村勝彦氏（日本野球機構事務局長）が「シーズン終了直後のため、クライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズの試合が続くなか