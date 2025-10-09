10月9日午前9時半ごろ、名古屋市東区葵などの1250世帯で停電が発生しました。この影響で、葵地区のマンションでは、停電のためマンション地下にあった自家発電装置が起動したところ、大量の煙が地上へ。その煙を見た通行人が通報し、消防隊が駆けつける事態に。しかし実際には、火災は起きていませんでした。停電の原因について、中部電力パワーグリッドは「解体業者が誤って電線を損傷させた」と説明、発生からおよそ