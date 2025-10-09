台風23号はいまどこに？ 気象庁によりますと、台風23号は、きょう（９日）午後６時、日本の南を時速25kmの速さで北西へ進んでいます。 【画像を見る】台風23号発生3連休前後に日本列島沿岸部を西から東へ進む予測今後の詳しい進路予想 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強