5月に山形県戸沢村のコンビニエンスストアから衣類などを盗んだとして、警察は9日、埼玉県の男を逮捕しました。 窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、埼玉県さいたま市の職業不詳の男（47）です。 警察によりますと男は、5月21日の午後8時ごろ、戸沢村古口のコンビニで、ショートパンツなど2点を盗んだ疑いです。盗んだ品の金額は4480円でした。 通報を受けた警察が捜査を進め、男の犯行だとわかり、9日の午後3時56分