中国メディアの中華網は9日、国慶節連休に韓国に行った人は後悔したかとする記事を掲載した。中国では今年、国慶節（建国記念日）と中秋節の時期が重なり、10月1日から8日まで8連休となった。韓国は9月29日に中国からの団体旅行に対してビザ免除の措置を開始した。記事はまず、韓国のソウルについて、「公共交通機関の初乗り料金は人民元換算で7元（約147円）、タクシーは26元（約546円）だ。空港から市中心部まで300元（約6300円