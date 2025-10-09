●ハンワホームズ 上場市場：名証ネクスト市場 上場予定日：11月17日 事業内容：建設業及びECを中心とした小売・卸売業等 仮条件決定日：10月29日 想定発行価格：250円 上場時発行済み株式数：238万株 公募：38万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万7000株 ブックビルディング期間：10月30日～11月6日 公開価格決定日：11月7日 申込期間：11月10