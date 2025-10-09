2025年10月8日（水）から13日（月・祝）まで、『大丸札幌店』7階の催事場にて、『HOKKAIDO いいモノいいコトマルシェ Vol.26』が開催中です。 2013年3月に『大丸札幌店』開店10周年を記念してスタートした人気企画も今回で26回目を数えます。 画像：株式会社 大丸松坂屋百貨店 今年のフードのテーマは“いも”。北海道の新たな特産物として注目を集めるさつまいもと、生産量・収穫量ともに全国1位のじゃがい