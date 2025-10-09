将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は9日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグ1局を行い、先手の近藤誠也八段（29）が菅井竜也八段（33）を129手で下した。リーグ成績はともに1勝1敗。中盤以降、竜と馬で右辺を開拓した近藤が押し気味に進めながら、終盤は菅井の猛反撃に遭い四苦八苦。詰み筋を逃しての防衛戦を強いられながら、最後は菅井の弾切れで逃げ切り「生きた心地がし