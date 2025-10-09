９日午前１１時頃、那覇空港から羽田空港に向かっていた全日空９９４便（ボーイング７８７―１０型機、乗客乗員３５６人）の機内で、乗客が座席下に置いていたかばんから煙が出るトラブルがあった。煙はすぐに収まり、運航に支障はなかった。全日空はモバイルバッテリーから発煙した可能性があるとみている。同社によると、近くの乗客が持っていた飲料水をかけると収まり、けが人はなかった。かばんには、リチウムイオン電池内