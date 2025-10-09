俳優の高橋英樹（81）が、2歳の孫との幸せあふれる日常を公開し、反響を呼んでいる。【映像】孫との幸せショット（複数カット）5歳と2歳の孫がいる高橋。これまでもブログで、孫を溺愛する様子を発信してきており、娘でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が仕事のため孫を預かったことや、自宅の庭で孫と愛犬が遊んでいる姿なども披露してきた。孫との幸せあふれる日常に反響2025年10月8日には「孫ちゃんへの本読み」という