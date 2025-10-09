神奈川県庁（資料写真）自転車の酒気帯び運転をしたとして、神奈川県は９日、県土整備局のグループリーダーの男性職員（４４）を停職３カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は同日付。自転車の酒気帯び運転で県が職員を懲戒処分とするのは初めてという。県によると、男性職員は６月２０日夜、同僚と私的な飲み会を横浜市内で開き、ビールとサワーを計３杯飲んだ。厚木市内の自宅に帰宅後、菓子を購入するために自宅から約２キ