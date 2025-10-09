楽天は９日、田中雅彦一軍バッテリーコーチ（４３）、有銘兼久二軍投手コーチ（４７）が今季限りで退団すると発表した。田中コーチはＰＬ学園高から近畿大を経て、２００３年ドラフトでロッテに入団。１３年にはヤクルトに移籍し、１６年に現役を引退した。その後はＢＣリーグや社会人チームでコーチ、監督業にあたり、２０２３年から楽天でコーチを務めていた。有銘コーチは２００１年ドラフトで大阪近鉄に入団。０５年か