女子プロレス「マリーゴールド」のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」覇者の青野未来（３５）が、ワールド王者・林下詩美（２７）に宣戦布告だ。９月にリーグ戦を初優勝した青野は今月２６日の両国国技館大会で同王座に初挑戦する。昨年アクトレスガールズを退団し、５月にはマリーゴールドの旗揚げに参加。同年７月にはユナイテッドナショナル（ＵＮ）王座の初代王者に輝いた。今年５月の代々木大会では現役を引退した