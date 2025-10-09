【モデルプレス＝2025/10/09】俳優の北村有起哉、仲間由紀恵が9日、都内で開催されたフジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（毎週木曜よる10時〜）舞台挨拶に、共演の小野花梨、石井杏奈と共に出席。12年ぶりの共演の心境を語った。【写真】仲間由紀恵、胸元セクシーなドレス姿◆北村有起哉、地上波GPS帯初主演に意気込み本作は「最後から二番目の恋」シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル