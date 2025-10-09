厚意でしてあげたことでも、それが当たり前のような態度を取られるとモヤッとしますよね。今回は筆者の友人から聞いた、ママ友との写真のやりとりにまつわるトラブルをご紹介します。 良かれと思って渡した写真が…… Cさんにとって私は、ただの「節約術」だったよう。有料にすると告げると一方的に電話を切られ、それ以来、写真を頼まれることはありませんでした。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】