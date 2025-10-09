【セブン-イレブン】からお芋や栗が使われた「新作スイーツ」が登場！ 秋らしい季節感を満喫できそうなスイーツが、お腹も心も満たしてくれそうです。ちょっとしたご褒美気分で味わうのもおすすめ。今回はトッピングたっぷりのパフェから、手軽に食べられるもこシリーズまで、イチオシの新作スイーツをご紹介します。 なめらかな口当たりが楽しめそうな「2種の芋づくしパフェ」 2種類のお芋が楽し