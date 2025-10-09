オンラインゲームの開発ではクライアント側とサーバー側の両面に気を配る必要があり、特に数ミリ秒の違いが勝敗に影響するシューティングゲームではサーバーも含めた徹底的な最適化が必要となります。人気シューティングゲーム「VALORANT」の開発者ブログでは「サーバーでの処理時間を50ミリ秒から2ミリ秒未満へ短縮した手法」が詳しく解説されています。ブログ記事の公開時期はVALORANTの正式リリースから2カ月後の2020年8月です