ルーマニアと日本のハーフで、モデルでインフルエンサーのErika（25）と百瀬まりな（23）の“エリマリ姉妹”が6日発売の「週刊ヤングマガジン」で表紙＆巻頭グラビアを飾った。2人が同誌の巻頭に登場するのは、今年3月17日発売号以来2度目となる。 【写真】さすがの迫力美の圧がスゴイ姉のErika 自身のインスタグラムに画像を掲載したErikaは「前回の表紙＆巻頭グラビアが大反響につき2度連続での表紙に