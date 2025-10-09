ÇÐÍ¥¤Î¿åÅè¥Ò¥í¤¬¡¢9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÁá¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦Ì¼¤ÎÏÃ¤·¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¯¿åÅè¥Ò¥í¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë2009Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤È·ëº§¤·¡¢2015Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2019Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¿åÅè¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤¬µÞ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¿È¹½¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤ÆâÍÆ¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Û¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢