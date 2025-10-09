サッカーパラグアイ代表のグスタボ・アルファロ監督が９日、国際親善試合・日本戦（１０日・吹田Ｓ）に向けて前日会見を行った。同国は南米予選を勝ち抜き、２０１０年の南アフリカ大会ぶりとなるＷ杯出場をつかんだ。９月まで予選を戦い、１０日に日本、１４日に韓国との試合を控える。ＦＩＦＡランキングではいずれも格上のアジア２か国との対戦に「それぞれ非常に高いレベル、ヒエラルキーを持った国。Ｗ杯で言い活躍をする