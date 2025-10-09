巨人の1軍投手チーフコーチなど14年の指導者歴を誇る阿波野秀幸氏（61）が自身のYouTube「阿波野チャンネル」を更新。11日に開幕するセ・リーグのCSファーストステージを展望した。2位・DeNAと3位・巨人の対戦となったが、対戦成績は巨人が15勝9敗1分け。横浜スタジアムでも75敗と勝ち越している。だが、阿波野氏は「CSではレギュラーシーズンの対戦成績は重要ではない」と説明した。重要なのは10月に選手の調子がどれだけ