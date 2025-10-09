「信州で産まれた新しいいのちの物語」いのちのコーナー。こちらは2013年9月30日に放送した第1回目の映像です。あれから12年。きょう9日で3000回目の放送となります。この3000回にちなみ出生体重が3000グラムだった赤ちゃんの今をご紹介します。3000回の放送で3000グラムちょうどで生まれた赤ちゃんは何人いると思いますか？スタッフが調べたところ12人いました。every.では、このうちの一人、大町市の男の子に会いに