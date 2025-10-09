◇米男子ゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第1日（2025年10月9日神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）石川遼（34＝CASIO）は1バーディー、1ボギー、1トリプルボギーの74で回り59位と出遅れた。2日前の夜から発熱。一時は39度まで上がり、前日のプロアマ戦を欠場した。その日のうちに平熱に戻り、大会に出場できるまでに回復したものの、丸一日クラブを握らず、療養に専念した影響は隠せなかった。イ