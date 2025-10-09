審理の結果が明らかになるのだろうか。プレミアリーグのマンチェスター・シティはクラブ買収後の2009年から18年までの9年間にわたり、115件の財務規定違反をした疑いが持たれている。クラブは無罪を主張しているが、捜査に協力しなかったことなど、様々な容疑で告発されている。告発自体は2023年までさかのぼる。審理は翌2024年の9月から12週間にわたって行われたが、未だ判決は出ていない。『INDEPENDENT』によると、プレミアリー