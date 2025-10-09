■台風23号(ナクリー) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月9日18時50分発表 9日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の南中心位置    北緯24度30分 (24.5度)東経134度25分 (134.4度)進行方向、速さ    北西 25 km/h (14 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近の最大風速&