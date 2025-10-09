◆みやざきフェニックス・リーグ巨人０―８西武（９日・南郷）巨人の育成３年目・田村朋輝投手が西武戦に先発。３回９安打７失点（自責３）で降板となった。初回に無死二、三塁から林の遊ゴロの間に先取点を献上。続く２回も２死三塁から斎藤に右前適時打を許して２点目を失った。３回は斎藤に右中間を破られる２点適時三塁打を浴びるなど５点を失い、４回からは２番手・西川がマウンドに上がった。試合後、桑田２軍監督は「