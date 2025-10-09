◆みやざきフェニックス・リーグ巨人０―８西武（９日・南郷）巨人は、西武に１安打零封負けを喫した。先発の田村が３回までに７失点と試合の主導権を握られると、打線も５投手の継投の前に、７回１死から宇都宮が中前へ運んだ１安打のみに抑えられた。試合後、桑田２軍監督は「最近はスイングスピードや、打球速度などが数値化されて、みんな意識が（数値に）いっているのかも分からない」と分析。その上で「やはり、打撃の