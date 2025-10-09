１０日に韓国代表と、１４日に日本代表と対戦するため東アジア遠征中のブラジル代表のＭＦカゼミーロ（３３、マンチェスターＵ）が８日、ソウルで共同記者会見に出席。「来年のＷ杯では、様々なタイプの代表と対戦する可能性がある。今回、こうやってアジアの強豪と対戦することは大きな意味がある」と語った。ブラジル代表の現在の状況については、「カルロ・アンチェロッティ監督が就任してからまだ３か月余り。一緒に仕事を