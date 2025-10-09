日本代表は９日、パラグアイ戦の前日練習をパナソニックスタジアム吹田で行った。９月の米国遠征はメキシコ戦（０△０）、米国（０●２）戦に１分け１敗の無得点に終わり、パラグアイ戦は是が非でもゴールが欲しい一戦となる。ＭＦ南野拓実＝モナコ＝は「前回メキシコ戦に関して言えば、僕も打てるところで打たずに潰されたり、シュートが（バーの）上を超えてしまったシーンもあった。そういう最後の質は、個人的にはこだわらな