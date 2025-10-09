日本被団協がノーベル平和賞に選ばれて１年が経とうとしています。被爆８０年とも重なったこの１年の変化について、被爆者を取材しました。■安佐医師会病院土手慶五 病院長「箕牧さんみたいな心不全は入院して退院して、だけどあまり何回も繰り返さない方がいい」■日本被団協箕牧智之 代表委員「あと一年。私の人生は。（証言）できるのはできるが、自分の体と相談しながらやらないとしょうがない」日本被団協の代