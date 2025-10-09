パラグアイ代表は9日、キリンチャレンジカップ2025 日本代表戦に向け、会場のパナソニックスタジアム吹田にて公式練習を実施した。公式練習開始と同時にパラグアイの選手たちはピッチに姿を現したが、フィールドプレーヤーはスパイクではなくランニングシューズを着用。談笑しながら会場のパナソニックスタジアムを見渡していた。中にはスマートフォンを見る選手や紙コップに入ったドリンクを飲む選手もおり、その後も大きな動