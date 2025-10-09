『キリンチャレンジカップ2025』でパラグアイ代表と10日にパナソニックスタジアム吹田で対戦する日本代表。9日の前日練習後、フェイエノールトに所属するFW上田綺世が取材対応し、背番号をこれまで着用していた「9」から「18」に変更した強い思いを語った。今回の背番号変更については「ずっとお願いしていた」という上田。こだわりの理由は「父に憧れてサッカーを始め、ずっと父の真似をして18番をつけてきたし、今、海外でもプ