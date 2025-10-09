国民民主党の玉木代表は９日、臨時国会で行われる首相指名選挙を巡り、立憲民主党が玉木氏への一本化を提案していることについて「基本政策の一致は不可欠で、（立民とは）まだまだ大きな隔たりがある。なかなか現実的な話にはならない」との考えを示した。国会内で記者団に語った。玉木氏は「（首相指名は）非常に重いものだ。単なる足し算でどうこうするものではない」とも強調した。