物価高に追い打ちをかけるように、スーパーに並ぶ野菜の価格が高くなっています。中には平年に比べて140%近くになっているものも。生活に欠かせない野菜の価格高騰はいつまで続くのでしょうか？熊本市東区の生鮮ディスカウントストアでは。 ■買い物客「日に日に上がっていっているなという印象があるので、季節のものとかなるべく食べさせたいと思っているけれど、なかなか手に入りにくい」■買い物客「トマトが高