メイプル超合金の安藤なつ（44）が9日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた米映画「トロン：アレス」（ヨアヒム・ローニング監督、10日公開）ジャパンプレミアに登壇。トレードマークの紫色の服ではなく、相方のカズレーザー（41）もビックリの真っ赤な衣装で、さっそうと登場した。バイク好きの安藤は、劇中で浸食された現実世界を縦横無尽に駆け抜けるバイク「ライトサイクル」が登場することにちなみ、この日、ゲストとして登壇