【モデルプレス＝2025/10/09】手越祐也が10月9日、日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（10月12日スタート／毎週日曜よる10時30分〜）第1話完成披露試写会に、主演の及川光博、共演の白鳥玉季とともに出席。7年ぶりのドラマ出演となる本作への思いを語った【写真】及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に◆手越祐也、7年ぶりドラマ出演「喜びを感じながら」本作が、約7年ぶりのドラマ出演となる手越。「約7年ぶりに連